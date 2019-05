Phillip Eng remporte la première course de DTM à Zolder

L'Autrichien Phillip Eng (BMW) a remporté samedi la Course 1 du DTM à Zolder, dans le Limbourg, pour la deuxième manche du championnat allemand de supertourisme. Le Suédois Joel Eriksson a assuré le doublé de la marque bavaroise en terminant 2e devant le Suisse Nico Müller (Audi).

L'Autrichien Phillip Eng a remporté la première des deux courses de DTM prévues ce week-end sur le circuit de Zolder, dans le Limbourg. Longue de 55 minutes + 2 tours, la troisième course du championnat a été marquée par l'apparition de la voiture de sécurité après les soucis des Aston Martin de Daniel Juncadella (Esp) et Jake Dennis (G-B). Le pilote britannique étant stoppé à l'entrée de la voie des stands, les pilotes n'ont pas pu s'arrêter durant cette neutralisation. Ceci a fait les affaires des concurrents qui avaient choisi de s'arrêter plus tôt dans la course, chamboulant totalement la hiérarchie. C'est donc Phillip Eng qui a surgi en tête pour s'imposer devant le Suédois Joel Eriksson, qui a dû opposer une forte résistance à l'Audi de Nico Müller (Sui) pour permettre à BMW de réaliser le doublé.

Course difficile pour les Audi de l'équipe belge WRT. Piégé par la neutralisation, Pietro Fittipaldi (Bré), petit-fils de l'ex-champion de F1 Emerson Fittipaldi, a terminé 14e alors que le Sud-Africain Jonathan Aberdein a abandonné.

La deuxième course aura lieu ce dimanche à 13h30.

Le DTM (Deutsche Tourenwagen Masters), célèbre championnat allemand de supertourisme, fait ce week-end son retour à Zolder, dans le Limbourg, après 17 ans d'absence. Le championnat était aussi passé par Spa-Francorchamps en 2005.