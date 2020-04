Pas d'annulation en vue pour le championnat de Belgique des rallyes

Le RACB (Royal Automobile Club de Belgique) a indiqué vendredi qu'il n'était nullement question d'annuler le championnat de Belgique des rallyes, dont quatre des cinq premières manches ont dû être reportées en raison de la pandémie de coronavirus. Après le succès de Ghislain de Mevius au rallye de Hesbaye, manche d'ouverture de la saison le 29 février, la crise du coronavirus a eu pour conséquence le report des quatre manches suivantes, le Spa Rallye (14-15 mars), le TAC Rallye (9-10-11 avril), le Rallye de Wallonie (1er au 3 mai) et le Sezoensrally (15 et 16 mai).

"En raison de la crise du coronavirus, nous sommes contraints d'attendre, mais le RACB n'a nullement l'intention d'annuler le championnat", déclare Xavier Schene, le directeur général du RACB Sport. "Lorsque le Conseil National de Sécurité donnera son feu vert, le championnat de Belgique des rallyes pourra reprendre. Pour l'instant, le Renties Ypres Rally est le prochain rallye prévu au calendrier". Le Rallye d'Ypres est prévu le 26 juin. "Nous nous devons de fournir aux organisateurs tout notre soutien en ces temps difficiles", poursuit Xavier Schene. "Nous le faisons aussi par respect envers les concurrents et les teams qui ont investi du temps et des moyens financiers pour disputer cette année le championnat de Belgique des rallyes. Il ne faut pas oublier non plus que de nombreuses entreprises, comme les préparateurs par exemple, sont économiquement dépendantes du rallye. Actuellement, personne ne peut prédire précisément quand le championnat pourrait reprendre, mais nous souhaitons que le Jobfixers BRC puisse se poursuivre cette année" conclut le directeur général du RACB Sport.