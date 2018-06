Ogier : "L'erreur est plus interdite pour moi que pour Thierry"

Sébastien Ogier (Ford Fiesta WRC) ne compte plus que 3.9 secondes d'avance sur son grand rival Thierry Neuville au terme des sept spéciales disputées ce samedi en Sardaigne.

Le quintuple Champion du Monde en titre doit absolument s'imposer ce week-end pour ne pas être largué au classement (son rival belge compte actuellement 19 points d'avance, NDLR), mais cela ne s'annonce pas facile, tant Thierry Neuville a été impressionnant depuis le départ de l'épreuve.

"C'était plutôt une bonne journée, mis à part une spéciale dans laquelle je n'étais pas dans le rythme, et une autre où j'ai calé au départ, c'est un peu énervant, a résumé Sébastien Ogier au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF en Sardaigne. Cela mis à part, on a fait plus ou moins jeu égal durant toute la journée avec Thierry. C'est facile à dire, avec des "si", tout irait beaucoup mieux, mais sans ces deux choses, l'écart serait différent ce soir. Thierry a très bien roulé aussi, il faudra tout donner jusqu'au bout. La victoire est importante pour lui comme pour moi, on aime tous les deux gagner, et on joue tous les deux le championnat. Je pense que l'erreur est plus interdite pour moi que pour Thierry ici, parce que lui a un peu d'avance au championnat. Pour moi, repartir avec un mauvais résultat, ce ne serait pas une bonne opération."

"On est à mi-saison, et donc quoi qu'il arrive demain, rien ne sera joué, a conclu, le pilote M-Sport. Mais soit les écarts se resserrent, soit ils augmentent, un peu, beaucoup... Je peux repasser devant... Il peut encore se passer beaucoup de choses demain ! Ce qui est sûr, c'est qu'il faudra attaquer."