Nouveau calendrier MXGP 2020. Pas très réaliste?

Le promoteur (Infront Media Racing) et la fédération Internationale (FIM) sont optimistes en ajoutant 18 nouveaux rendez-vous aux 2 Grand-Prix déjà disputés en mars ! Juillet est annulé et les Grand-Prix de Russie et de Létonie déplacés en août. Le championnat se disputerait jusqu’à fin novembre (voir plus !). La France perd son MXGP. L’Italie en perd 1 (Maggiora) sur 3 mais conserve Mantova et Imola. La Belgique n’a qu’un GP déplacé en octobre… pour le moment ?