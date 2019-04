Niclas Grönholm remporte le World RX d'Abu Dhabi, Guillaume De Ridder 16ème

Le Finlandais Niclas Grönholm (Hyundai), fils de l'ancien champion du monde WRC Marcus Grönholm, a remporté la première manche du championnat du monde rallycross à Abu Dhabi (Émirats Arabes Unis) samedi. Entrée en matière délicate pour le Belge Guillaume De Ridder (Renault), qui a terminé 16ème.

Grönholm s'est imposé au terme d'une intense lutte en finale face au Suèdois Kevin Hansen (Peugeot). Le Britannique Liam Doran (Audi) complète le podium.

Guillaume De Ridder (Renault) a terminé 16e et avant-dernier du World RX d'Abu Dhabi. Le vice-Champion RX2 n'a pas connu un baptême du feu évident. Sa Renault Clio victime de problèmes techniques en début de meeting, il n'a pas pu participer à la première des quatre manches qualificatives. De quoi le condamner quasi automatiquement à ne pas se qualifier pour les demi-finales, réservées aux 12 premiers des qualifications. Le Belge n'a pas su rattraper son retard dans les courses qualificatives suivantes et termine donc 16e et avant-dernier pour ses grands débuts en championnat du monde. Il glane un seul point au classement.

La prochaine manche aura lieu à Barcelone, en Espagne, du 27 au 28 avril, avant de mettre le cap sur Spa-Francorchamps les 11 et 12 mai.