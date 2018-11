Nakagami maître du dernier test de la saison à Jerez, Valentino Rossi 11e

On ne l'attendait pas à un tel niveau et pourtant, il a brillé lors des derniers tests officiels de la saison Moto GP à Jerez. Troisième mercredi, Takaaki Nakagami (LCR Honda) a signé le meilleur chrono ce jeudi (1'37'945) devançant Marc Marquez (1'37'970) de 25 millièmes seulement. Ce sont d'ailleurs les deux seuls pilotes à être descendus sous la minute 38.

Le podium de ce jeudi est complété par une Yamaha, celle de Maverick Vinales (1'38'066). Jorge Lorenzo (Repsol Honda) se sent quant à lui de plus en plus à l'aise au guidon de la Honda. Il a signé le 4e temps de cette ultime séance de tests de la saison. Pilote le plus rapide mercredi, Danilo Petrucci (Ducati) a tourné plus lentement ce jeudi (1'38'109), mais il confirme que Ducati est sur le bon chemin et que le prototype 2019 sera une solide référence.

On retiendra également la nouvelle belle performance du champion du monde Moto 2 Francesco Bagnaia (Alma Pramac) qui a pleinement réussi son apprentissage au guidon d'une Moto GP. Notons enfin que Valentino Rossi n'a pas encore trouvé la solution aux problèmes rencontrés durant la saison. La Dottore a tourné en 1'38'596 (11e chrono) et il espère que l'hiver apportera certaines pistes d'amélioration.

A présent, place au break hivernal. Le Moto GP prend congé de nous et reviendra le 23 février prochain pour les premiers tests de la saison 2019, au Qatar.