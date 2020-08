MXGP: fin de carrière surprise à 26 ans pour le malmédien Julien Lieber!

Une décision surprenante pour ce jeune et talentueux athlète de seulement 26 ans, mais tant que çà! Une chute au MXGP d'Allemagne va briser son élan alors qu'il occupait la deuxième place derrière le champion du monde Tim Gasjer : "J'ai subi deux opérations au coude et une au poignet, explique Julien . Dans les deux cas, il s'est avéré que la chirurgie ne pouvait pas faire grand chose pour régler les problèmes. Tu sais que les blessures ne disparaîtront pas comme par magie en quelques mois, voire en quelques années pour être réaliste."

Impossible de tenir sa MXGP à 100%

2017, Julien Lieber décroche la plaque rouge de le - © Tous droits réservés

Pilote d'usine chez Kawasaki aux côtés de Clément Desalle, il chutera lourdement en Allemagne! - © Tous droits réservés

Julien Lieber avait pourtant marqué les esprits en 2017 lorsqu'il avait pris la plaque rouge de leader du championnat du monde MX2 après un an et demi d'absence (opération à la hanche)! Son retour en Grand-Prix avait marqué les esprits, ce qui lui a valu un guidon d'usine chez Kawasaki en MXGP aux côtés de Clément Desalle. Malheureusement, cette chute violente en Allemagne aura des conséquences plus importantes que prévues!

" Le niveau du championnat du monde MXGP est déjà élevé en soi, poursuit Julien, donc tu ne peux t'aligner et t'attendre à être compétitif si tu n'es pas à 100%. Même lorsque la douleur est supportable, je remarque que j'ai moins de puissance dans le bras gauche à cause du problème de coude et mentalement, tu ne te sens pas à l'aise pour pousser tes limites comme il faudrait!"