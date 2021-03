MotoGP : Vinales triomphe dans le désert qatari...

Le championnat 2021 est bien parti ! Les Ducati et les Yamaha ont dominé la manche inaugurale à Losail. Le début de course a été dominé par les machines italiennes mais dans sa seconde partie, Vinales s'est rappelé au bon souvenir de tous en décrochant la neuvième victoire de sa carrière en MotoGP.

La tornade rouge du début de course...

Dès le premier virage de ce Grand Prix du Qatar, quatre Ducati surgissent, on se dit que la course est déjà pliée, que les adversaires reverront ces furieux sur le podium...vingt-deux tours plus tard.

Vinales est à la peine, Quartararo fait de la résistance...comme Valentino Rossi, auteur d'une qualif prometteuse mais sans suite en course. The Doctor terminera à une anonyme douzième place. Devant, le poleman, Francesco Bagnaia domine ses équipiers.

Pour notre consultant, Didier de Radiguès, il s'agit déjà d'un signe :" Ducati a décidé de faire confiance aux jeunes et a bousculé ses habitudes. 2021 pourrait être l'année du renouveau pour la machine italienne, ce dont je me réjouis."

La jeunesse...mais également l'expérience. Jack Miller prend le départ d'un Grand Prix MotoGP pour la centième fois et Johan Zarco a gagné ses galons en étant promu chez Pramac. Le Français sait qu'il reçoit une dernière chance de briller au plus haut niveau et il ne veut pas la laisser passer.