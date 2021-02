MotoGP : Valentino Rossi, une motivation toujours intacte… à 42 ans !

Quand on lui pose la question de cette ultime sacre qui lui échappe depuis plus de dix ans, Rossi se rend à l'évidence comme il l'a récemment déclaré dans les colonnes du Corriere della Sera :" Je roule parce que je pense le gagner. Mais ce n'est pas une obsession. D'abord, j'ai envie de monter à nouveau sur le podium, de me battre pour la victoire en Grand Prix. Je me donne au maximum, comme je le fais depuis plus de vingt ans. Mais à présent, mes priorités ne sont plus les mêmes. Il y a toujours les entraînements, les tests. Je soigne ma condition physique et je suis très attentif à la nutrition mais les pensées sont autres. Je peux même suivre la politique (rires), même si je n'y comprends toujours rien."

En 2015, il pouvait décrocher une dixième couronne, un objectif manqué après l'accrochage avec Marc Marquez en Malaisie et le dénouement de Valence où Lorenzo avait trouvé en Marquez, un allié de premier ordre pour être sacré une troisième et dernière fois en MotoGP.

Pire en 2020, The Doctor a connu sa pire saison avec une 15é place finale au championnat. Beaucoup de pilotes auraient rangé définitivement cuir, bottes et gants...mais Rossi n'est pas un pilote comme les autres. Ses adversaires ne nous démentiront pas.

Stop ou encore ?

Dans quelques jours, tous les pilotes vont prendre la direction de Losail au Qatar pour les tests d’avant-saison. A ce jour dix-neuf dates sont inscrites au calendrier avec un double rendez-vous à Doha les 28 mars et 4 avril.

Rossi aborde cette saison, sans pression mais avec toujours de l’ambition. Une vingt-deuxième et dernière saison au plus haut niveau. Impossible de se montrer affirmatif dans un sens ou dans l’autre au jour d’aujourd’hui. Le principal intéressé n’exclut rien et envisage de faire le point après six ou sept Grands Prix.

D’abord, il veut partager de belles émotions sur la piste avec son demi-frère, Luca Marini puis envisager, peut-être, une reconversion qui passera par son propre team en MotoGP. L’information a déjà filtré, il devrait reprendre le team Esponsorama Racing dans un avenir rapproché. Le compte à rebours est lancé pour le début officiel de cette saison 2021 qui s’annonce plus indécise que jamais.

Et si cette saison, on peut rêver offrait un petit clin d’œil à l’histoire. En 2001, Valentino Rossi était pour la première fois champion du monde en 500cc… avec un team satellite, le Nastro Azzurro Honda. Vingt ans plus tard, avec un autre team satellite, Petronas, il s’offre une ultime consécration, avouez que cela aurait de la gueule ! Oui, on peut rêver… !

Plus que quarante fois dormir avant le Grand Prix du Qatar. A très vite…