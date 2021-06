MotoGP : Quartararo, récital dans la cathédrale d'Assen...

MotoGP Assen : Victoire de Fabio Quartararo et joli doublé pour Yamaha - MotoGP - 27/06/2021 Fabio Quartararo a remporté le MotoGP d’Assen aux Pays-Bas. Le Français, leader au championnat du monde, remporte sa septième victoire dans la catégorie reine. Il augmente son avance au général. Derrière lui, son coéquipier et le poleman du jour, Maverick Viñales monte sur la deuxième place du podium et limite la casse. Joan Mir est troisième.