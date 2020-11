MotoGP Portugal : Leader de bout en bout, Oliveira s'impose à domicile

Le Portugais, Miguel Oliveira, poleman du Grand Prix du Portugal ! - © PATRICIA DE MELO MOREIRA - AFP

MotoGP - GP Portugal 2020 : Le Résumé de la course - Moto GP - GP Portugal 2020 - 22/11/2020 Miguel Oliveira (KTM) a réalisé le week-end parfait à Portimao, théâtre du dernier Grand Prix de la saison MotoGP. Parti en pole, le Portugais a mené toute la course pour décrocher sa deuxième victoire dans la catégorie reine. Il a devancé Jack Miller (Ducati) et Franco Morbidelli (Yamaha) qui se sont livrés un beau duel dans le dernier tour. La deuxième place de l'Australien offre le titre constructeurs à Ducati.