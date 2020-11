MotoGP : Morbidelli en pole, Quartararo et Mir à la peine !

La seconde tentative des pilotes est infructueuse. Binder et Quartararo passent facilement en Q2. Dans une spirale positive depuis plusieurs semaines, Rins reste sur le carreau. L'Espagnol s'élancera de la quatorzième place demain. Le constat pour Andrea Dovizioso est encore plus douloureux. Il n'est que dix-septième.

Rossi monte en piste et au même moment, Alex Marquez est victime d'un violent et spectaculaire high-side. Le pilote se relève péniblement. Le replay des images donnent froid dans le dos. Fin du premier run et tfin de la qualification tout simplement.

Brad Binder et le Français sont les premiers à frapper. Dovizioso et Rins ne parviennent pas à soutenir la comparaison. Le ton est donné. Petrucci s'invite un moment mais est tout aussi vite dégagé par un Niçois déterminé.

En délicatesse depuis le début du week-end au guidon de sa Yamaha, Fabio Quartararo est obligé, pour la première fois de la saison de passer par la Q1 et il n'est pas le seul. Alex Rins, andrea Dovizioso, Cal crutchlow et Valentino Rossi sont logés à la même enseigne.. Du beau monde pour seulement deux places à attribuer.

Q2...au bout du suspense !

Sur sa lancée, Fabio Quartararo enfonce encore le clou en début de séance Q2. Mais très vite, son équipier, Franco Morbidelli lui subtilise le leadership. A peine le temps de l'écrire qu'El Diablo est repassé à la première place.

Le leader du championnat, Joan Mir n'est que neuvième mais est loin d'avoir abdiqué. Coup de tonnerre, Miguel Oliveira vient bousculer la hiérarchie et prend les commandes. Les KTM tiennent la forme. C'est au tour de Brad Binder de monter en pole provisoire rejoint par son équipier, Pol Espargaro. Trois KTM aux trois premières places, c'est de la folie dans le clan autrichien.

Mir a reculé à la dixième place . Maverick Vinales n'est que neuvième. Chacun retient son souffle avant les dernières escarmouches. La tension est palpable dans les box...et sur la piste.

Les trois dernières minutes sont dingues. Vinales, Miller, Morbidelli. Mir est repoussé à la douzième place. Vous avez dit pression ? L'Italien met tout le monde d'accord et s'offre une deuxième pole en 2020. Il partage la première ligne avec la Ducati de Jack Miller et la Honda de Nakagami. Zarco signe une encourageante quatrième place juste devant Pol Espargaro et Vinales.

Quartararo termine sur un mode mineur à une décevante onzième place. Joan Mir ferme la marche douzième et dernier, un de ses plus mauvaises qualifications cette saison. Mais, on connaît sa capacité à rebondir en course. Un samedi à oublier pour l'équipe Suzuki.

La grille départ est inédite, à l'image d'une saison complètement surréaliste. Et quelque chose nous dit que ce Grand Prix de la Communauté de Valence de ce dimanche va nous réserver encore des surprises. Et si le sacre de Mir était reporté d'une semaine. Les courses Moto3 avec Barry Baltus et Moto2 sont à suivre à partir de 10H45 sur Auvio. Le Grand Prix MotoGP sera diffusé en direct sur Auvio et sur Tipik à partir de 14H00.