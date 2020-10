MotoGP : Morbidelli bisse, Quaratararo grimace, Mir engrange...!

Les Yamaha étaient pointées parmi les candidates à la victoire. Cela s'est vérifié mais pas dans le scénario que certains avaient imaginé. Le championnat entre dans sa phase décisive mais est loin d'avoir livré tous ses secrets. L'issue de cette saison est plus que jamais indécise.

Un début de Grand Prix chahuté... Auteur de la première pole de sa carrière, Takaaki Nakagami a confondu vitesse et précipitation peu après le départ. Emporté dans son élan, le Japonais de l'équipe LCR craque sous la pression et se retrouve au tapis. Pour notre consultant, Didier de Radiguès, c'est le moment clef de ce Grand Prix de Teruel. Un premier fait de course qui profite aussi à Franco Morbidelli, auteur d'une envolée parfaite. Le pilote Petronas se met très rapidement hors de portée de ses adversaires et signe un sans faute pour décrocher un deuxième succès après le Grand Prix de San Marin. Avec ce troisième podium depuis le début de la saison, le Romain peut aussi se mêler à la lutte pour le titre. Morbidelli ne compte que vingt-cinq points de retard sur le leader du championnat...et il reste encore septante-cinq unités à distribuer. Tout reste donc mathématiquement possible quand on sait que Valence et Portimao seront davantage des tracés favorables aux Yamaha. Morbidelli sauve aussi les meubles aussi pour la marque aux trois diapasons pas très inspirée à Motorland Aragon.

Quartararo dans le dur... Une semaine après avoir été obligé de céder le leadership après une course calamiteuse, Fabio Quartararo n'a pu faire mieux qu'une huitième place au Grand Prix de Teruel. Lucide, le Niçois n'a pas incriminé le manque de performance de sa machine alors son équipier Morbidelli lui dominait son sujet. Au moment de quitter le circuit, il analysait calmement la situation :" Nous avons rencontré un problème lors de la première course. Cela nous a coûté très cher. Ce dimanche, j'ai fait de mon mieux. Mais cela n'a pas suffi. Pendant les deux week-ends, je ne me suis pas senti à l'aise. Je ne vais pas dire que c'est catastrophique, mais ce n'est pas très bon non plus. Je ne quitte Motorland avec le sourire mais cela me donne une énorme motivation pour le double rendez-vous de Valence dans quinze jours." Une certitude, le bilan comptable du Français n'est pas terrible après ces deux Grands Prix. Il lâche 24 points à Joan Mir, 12 à Maverick Vinales et même 4 à Andrea Dovizioso qui estime désormais ses chances d'être champion du monde prochent du zéro absolu. Nous partageons son constat. Quatararo est dans le dur mais reste conscient qu'après ce demi-échec en Aragon, il peut rebondir. Le Français apprécie les circuits de Valence et de Portimao." L'an dernier, nous avons eu un très bon feeling avec la moto à Valence, et dans le passé, Portimao était un de mes circuits préférés." En 2019, Quartararo était monté sur la deuxième marche du podium alors que Mir avait du se contenter de la septième place.

Mir veut y croire... Depuis le début de la saison, Joan Mir joue placé et cela lui réussit. A 23 ans, le pilote Suzuki fait preuve d'une grande maturité qu'il traduit en course par une stratégie rarement prise en défaut. Ce dimanche encore, il n'a pas voulu se montrer trop gourmand. Derrière l'inaccessible Morbidelli et son équipier, Alex Rins, il a privilégié les"gros" points de la troisième place. Avec six podiums en onze Grands Prix, il conforte sa place de leader au championnat. Certes, en vingt-huit départs dans la catégorie reine, il n'a jamais goûté au Prosecco de la victoire mais il sait que son tour viendra. Il doit juste rester patient et le champagne du titre pour lui procurer un goût particulier. Pour l'anecdote, jamais un pilote n'a été sacré sans avoir remporté la moindre victoire. En 2006, le regretté, Nicky Hayden s'était seulement imposé à Assen et à Laguna Seca. Cela lui avait suffi pour être sacré champion du monde. Mais il reste une inconnue et elle est de taille. Le Championnat du Monde va-t-il aller à son terme ? Quid des deux Grands Prix prévus à Valence alors que le gouvernement espagnol vient de décréter l'état d'urgence jusqu'au mois de mai 2021 ? Le directeur de la Dorna (promoteur du Championnat), Carmelo Ezpeleta se veut rassurant :" Nous ne sommes pas impactés et nous pensons que pour le moment nous pouvons continuer. Nous sommes en contact avec les autorités et pour le moment, nous n'avons aucune information quant à une annulation." La vigilance est plus que jamais de mise et ces propos sont aussi un message clair destiné à quelques pilotes qui ont cru intelligent d'effectuer des allers-retours ces derniers temps...Le compte à rebours a commencé. Inutile de gâcher cette fin de saison par quelques attitudes irresponsables...!