MotoGP : Miracle à Spielberg...

Les frères Andy et Larry Wachowski, les réalisateurs de Matrix n'auraient pas imaginé une cascade plus spectaculaire et sans effets spéciaux de leur film culte.

Nous sommes dans le neuvième tour du Grand Prix d'Autriche sur le Red Bull Ring de Spielberg. Didier de Radiguès et moi suivons le duel entre Johan Zarco et Franco Morbidelli, lancé à 270 Km/h. Le Français freine violemment, la Yamaha de l'Italien touche la roue arrière de la Ducati puis en quelques dixièmes de secondes tout se précipite. La Yamaha effectue plusieurs tonneaux puis coupe le virage numéro 3 et passe entre Maverick Vinales et Valentino Rossi sans les toucher, c'est déjà un premier miracle. Le second se produit lorsque la Ducati, sans son pilote, fracasse l'air bag de sécurité et s'envole pour passer à quelques centimètres au-dessus des casques des pilotes officiels Yamaha. Nous restons sans voix.

Les ralentis qui nous sont proposés, sous tous les angles, nous donnent encore plus froids dans le dos. Les pilotes ont échappé au pire.

Après la course, Valentino Rossi, toujours bouleversé dira :" Nous devons prier pour quelqu'un. Je me sens vraiment mal, j'ai eu très peur ! "

Son équipier, Maverick Vinales est aussi toujours sous le choc après l'arrivée :" J'ai juste entendu un grand boom, puis j'ai vu qu'une moto m'arrivait dessus. J'ai juste mis mes mains devant mon visage pour me protéger et la moto est passée au-dessus. Nous avons été très chanceux, quelqu'un nous a sauvés."

Comme lors de la course Moto2, quand la machine de Hazyh Syahrin coupe la Kalex du leader du championnat, Enea Bastianini, transformant la piste en champ de bataille avec les débris des deux machines fracassées.

Coup sur coup, en l'espace de quelques heures, comme une piqure de rappel, pour nous dire que ces pilotes sont en permanence sur le fil du rasoir et qu'en un instant, tout peut basculer...