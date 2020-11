MotoGP : le titre mondial restera en Espagne...!

Vingt-sept tours plus tard, il coupe la ligne d'arrivée en vainqueur. A 23 ans, le pilote de Palma de Majorque entre dans le cercle fermé des vainqueurs de Grands Prix et prend une option décisive sur la consécration mondiale.

Avec six podiums au compteur en onze Grands Prix, Joan Mir aborde le Grand Prix d'Europe, en leader confiant mais sans la moindre victoire. " J'ai un mental inébranlable et je veux aller au bout de mon rêve." C'est son credo avant le départ de la course à Valence.

Toujours aussi lucide et faisant preuve d'une grande sagesse, il conclut :" Si dimanche prochain, je n'ai pas le potentiel pour me battre pour la victoire, je ferai tout pour prendre des (gros) points."

Ivre de bonheur au moment de rejoindre le parc fermé, Mir savoure mais relativise aussi quelques instants plus tard :"C'est incroyable ! Je n'ai pas de mots pour décrire ce moment. Je suis content pour cette victoire mais je l'étais déjà avant. Je savais que nous étions dans la bonne direction et que le travail de toute l'équipe allait nous permettre d'aller chercher cette première victoire en Grand Prix. C'est, pour moi, le meilleur week-end de la saison. Maintenant, il va falloir preuve d'intelligence pour les deux derniers Grands Prix. Nous disposons d'un avantage substantiel et je vais essayer de répéter la même prestation dès le week-end prochain."

Suzuki peut réussir le strike parfait...

Si le titre pilote ne semble plus être qu'une formalité pour Joan Mir, Suzuki est en passe de réussir la passe de trois : Pilotes, constructeurs et équipes !

Au championnat pilotes, Mir possède 37 points d'avance sur son équipier, Alex Rins et sur Fabio Quartararo..

Le Français a rejoint son box dévasté après sa chute en début de course. Quatorzième à l'arrivée, il a sauvé au courage deux points précieux et il veut encore se battre pour décrocher le titre honorifique de vice-champion du monde." Ce n'est pas parce que j'ai perdu le championnat que je ne suis plus motivé. Il y a encore la deuxième place au classement à sécuriser." Les propos d'un pilote blessé mais pas résigné.

Pour en revenir à Suzuki, il faudrait une petite catastrophe pour que le titre par équipes lui échappe. Le team possède 82 points d'avance sur l'équipe Petronas-Yamaha et il ne reste que 90 points à distribuer !

Pour le titre "constructeur", c'est un peu plus indécis mais là également, la formation de Brivio devrait émerger. Avec le retrait des points à Yamaha, Suzuki possède 7 points d'avance sur Ducati à la dérive et 25 sur Yamaha plus fragilisé que jamais. Quand on sait que 45 points sont encore à attribuer, on comprend mieux que la tâche des poursuivants va être très compliquée.

Traditionnellement le Grand Prix de la Communauté de Valence est le point d'orgue de la saison. Cette année, à cause d'un calendrier bouleversé le championnat s'achèvera au Portugal. Mais quelque chose me dit que chez Suzuki, le champagne est déjà au frais et pourrait être débouché dès dimanche prochain !