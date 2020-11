MotoGP : Double "M" à Valence...

A l'inverse, bien au chaud dans le top-10, Mir n'a jamais du forcer. A aucun moment, il ne s'est mis en danger. A aucun moment, il n'a été menacé par une concurrence réduite à sa plus simple expression. Septième au moment de franchir la ligne, il a laissé éclater sa joie et a apprécié les accolades de tous les pilotes venus le féliciter pendant son tour d'honneur. Dans quelques sur le tracé inédit de Portimao, il aura certainement à coeur de retrouver le chemin du podium qu'il a pris à sept reprises en treize Grands Prix. Mir est le porte-drapeau d'une nouvelle génération. une génération pressée qui prouve que la valeur n'attend pas le nombre des années...

Dès l'envol, il se voit débarrasser d'un premier rival, Fabio Quartararo. Le Niçois tire tout droit et repart bon dernier. Pour notre consultant, Didier de Radiguès , c'est le moment clef de ce Grand Prix. Et il insiste en stigmatisant les erreurs à répétition en fin de championnat. Une accumulation qui est fatale. Le Français n'a pas pu gérer la pression après un début de saison euphorique.

Morbidelli, l'autre "M" du week-end...

Le sacre de Joan Mir a fait passé, logiquement, au second plan la troisième victoire en MotoGP de Franco Morbidelli. Notre consultant lui accorde son coup de coeur. Un coup de coeur partagé avec Jack Miller. L'Italien et l'Australien se sont tirés une bourre d'enfer dans le dernier tour. Un mano à mano de folie pour moins d'un dixième sur la ligne d'arrivée !

J'évoquais un peu plus haut la nouvelle génération incarnée par Mir. Mais ce serait faire affront que de ne pas y inclure les Morbidelli, Miller, Rins, Binder, Oliveira, Alex Marquez... ou Quartararo qui vient seulement de fêter ses 21 ans. Dans une semaine, le championnat 2020 aura rendu son dernier verdict. Il pourrait nous offrir un dixième vainqueur différent en quatorze courses, histoire d'ajouter une ligne supplémentaire à des statistiques affolantes cette saison.

Une certitude, personne n'aurait misé un Euro sur le titre de Mir, pas même l'intéressé lui-même. Personne n'aurait imaginé une razzia de Suzuki, l'année du centième anniversaire de sa création. Et pourtant...Dimanche à Portimao, l'ultime étape, ce sera un peu comme l'arrivée des coureurs du Tour de France sur les Champs Elysées, l'apothéose de la saison.

Et déjà très vite, il faudra se projeter sur 2021 et le Grand Prix du Qatar annoncé au calendrier le dimanche 28 mars avec ou sans Marc Marquez ? C'est une autre histoire dont nous vous reparlerons plus tard...