MotoGP : Dimanche Première… !

Silverstone, 25 août 2019. Tous les fans ont encore en mémoire ce dernier tour de folie de Marc Marquez et Alex Rins. Les deux pilotes sont à la rupture, en apnée totale, pendant plus de deux minutes. Sur la ligne, la Suzuki devance la Honda de treize millièmes de secondes, le même écart qu’entre Valentino Rossi et Max Biaggi lors du Grand Prix d’Australie à Phillip Island en 2001…

Mais qui se souvient encore du début de course. Personne. A l’extinction des feux, Marc Marquez se détache. Derrière, ça se bouscule. Alex Rins fait un écart pour éviter Rossi. Surpris, Fabio Quartararo touche les freins, perd le contrôle de sa Yamaha et se couche sur l’asphalte. Andréa Dovizioso ne peut l’éviter. Le choc est rude. Pour les deux protagonistes, la course est terminée avant d’avoir commencé.

Et dire que le Français apprécie cette piste rapide… Pas rancunier, il le prouve deux ans plus tard, comme si cette chute avait constitué un déclic pour la suite de sa carrière dans la catégorie reine. Hier, Fabio Quartararo a dominé la concurrence. Il a envoyé un signal fort. Une victoire qui ne souffre aucune contestation. Une victoire à la Marquez… du temps de sa splendeur, lorsqu’il ne laissait que les miettes du festin à ses adversaires !

Le pilote Yamaha a endossé le costume de futur champion du monde. Le doute n’est plus permis. Celui-là même dans lequel il se sentait encore un peu à l’étroit la saison passée. Le doute n’est plus permis. La France tient son premier champion du monde en MotoGP. Le sacre est une question de date. Une certitude, il ne faudra pas attendre Valence, point d’orgue de la saison pour sabrer le champagne chez les Bleus ! Une première qui sera appréciée à sa juste valeur.

De première, il en fût encore question ce dimanche dans le Northamptonshire. Sous un ciel nuageux mais sans pluie, tout arrive, Aleix Espargaro a offert à Aprilia son premier podium en MotoGP. Les débordements de joie dans le box de l’équipe italienne étaient à la mesure de l’événement. Des jours, des mois, des années de travail sont récompensés par cette troisième place. Une fierté aussi pour notre compatriote, Antonio Jimenez, fidèle chef-mécano du pilote espagnol. Dans peu de temps, Espargaro et Maverick Vinales, comme entre 2015 et 2017 chez Suzuki vont faire, à nouveau, cause commune. Un duo qui pourrait faire des étincelles et nous valoir de belles surprises en 2022.

Si Quartararo domine la catégorie, la concurrence s’organise… et à Silverstone, on a assisté… à une autre première.

Les six constructeurs étaient représentés aux six premières places de ce Grand Prix de Grande-Bretagne. Du jamais vu en MotoGP. Depuis quelques saisons, les écarts se réduisent entre les équipes. Elles ne sont plus là pour faire de la figuration. Quatre constructeurs se sont déjà imposés en 2021, Suzuki et Aprilia pourraient les rejoindre, c’est juste une question de temps.

En Aragon, dans quinze jours, les pilotes MotoGP aborderont le dernier tiers d’une saison, encore perturbée par la pandémie, mais qui s’annonce passionnante dans sa dernière ligne droite… de quoi réjouir tous les fans… bientôt orphelins d’un certain Valentino Rossi !