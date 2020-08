MotoGP : Binder et KTM… Première !

Le Sud-Africain Brad Binder a signé la première victoire de sa carrière en MotoGP dimanche lors du Grand Prix de République tchèque, 3e manche du championnat du monde. Il s'agit également de la première victoire en catégorie reine pour KTM et pour un Sud-Africain. Parti de la 7e position, Binder a pris un excellent départ avant de prendre la tête de la course à neuf tours de l'arrivée après avoir passé le duo Yamaha Quartararo - Morbidelli. Binder, champion du monde Moto3 en 2016, a dominé dans les derniers tours pour finalement s'imposer avec un écart important sur Franco Morbidelli (auteur de son premier podium dans la catégorie) et sur Johan Zarco.

Moto GP: Le Résumé de la course - MotoGP - GP République Tchèque 2020 - 09/08/2020 Le Sud-Africain Brad Binder a signé la première victoire de sa carrière en MotoGP dimanche lors du Grand Prix de République tchèque, 3e manche du championnat du monde. Il s'agit également de la première victoire en catégorie reine pour KTM et pour un Sud-Africain. Parti de la 7e position, Binder a pris un excellent départ avant de prendre la tête de la course à neuf tours de l'arrivée après avoir passé le duo Yamaha Quartararo - Morbidelli. Binder, champion du monde Moto3 en 2016, a dominé dans les derniers tours pour finalement s'imposer avec un écart important sur Franco Morbidelli (auteur de son premier podium dans la catégorie) et sur Johan Zarco.

La saison 2020 restera dans les annales du MotoGP ! Le Covid-19 a retardé le début du championnat de plusieurs mois. La Dorna a remanié son calendrier en un temps record en proposant quatorze dates en l’espace de dix-huit semaines et depuis la reprise, chaque Grand Prix nous propose des résultats surprenants. Ce dimanche, le Grand Prix de République Tchèque n’a pas dérogé à la règle.

Binder et KTM, duo gagnant… Qui aurait misé un rand sud-africain sur les chances de victoire de Brad Binder dès sa première saison ? Personne ! Et pourtant, le champion du monde Moto3 en 2016 a gagné sur le circuit de Brno… dès sa troisième course au guidon de la KTM, offrant au passage son premier succès à la marque autrichienne, présente depuis 2017 en MotoGP ! Binder devient aussi le premier pilote Sud-Africain à remporter une course dans l’élite. " Le rêve est devenu réalité, lançait-il en conférence de presse, les yeux encore humides. Je veux aussi remercier mon équipe de m’avoir donné une moto incroyable." Le succès de KTM aurait même pu se transformer en triomphe si son équipier, Pol Espargaro ne s’était pas jeté dans une attaque suicidaire sur Johan Zarco, une manœuvre qui causait sa perte et qui allait injustement pénaliser le pilote français. Deux faits de course que retenait notre consultant Didier de Radiguès, en déplorant l’attitude de l’Espagnol et la "punition" infligée à Zarco par la direction de course.

Zarco retrouve la lumière… Une pole et un podium inespéré au guidon de la Ducati 2019, Johan Zarco a vécu un week-end de rêve à Brno et… ironie de l’histoire, c’est KTM qu’il avait quitté, il y a un an pratiquement jour pour jour qui s’impose. Pour le Français, tout cela appartient au passé et d’un coup ses perspectives de prolongation de contrat chez Ducati sont plus que jamais d’actualité. C’est aussi notre coup de cœur du week-end. Un regret pour Didier de Radiguès :" Sans cette pénalité infligée injustement, Zarco aurait pu inquiéter Franco Morbidelli, deuxième de ce Grand Prix de République Tchèque." En attendant, le pilote Avintia peut savourer le septième podium de sa carrière en MotoGP en espérant secrètement briller aussi sur la piste de Spielberg, une piste où Ducati est invaincu depuis le retour du rendez-vous autrichien en MotoGP.

La déception Ducati… Le podium de Zarco ne peut occulter la prestation d’ensemble médiocre des Ducati à Brno. " Le bilan comptable est calamiteux", confirme Didier de Radiguès. Officiel Ducati dès la saison prochaine, l’Australien Jack Miller termine à une anonyme neuvième place à quinze secondes de Binder. Pire encore pour Andréa Dovizioso ! L’Italien réussit sa plus mauvaise qualif depuis son arrivée en MotoGP en 2008 et se classe onzième juste devant son équipier, Danilo Petrucci. La prolongation de contrat chez Ducati perturbe Dovizioso et ce n’est pas sa prestation dominicale qui va ramener la sérénité au sein de l’équipe officielle. L’embellie pourrait venir de Spielberg où les machines rouges devraient faire parler leur puissance et faire taire aussi des voix qui déplorent les contre-performances du triple vice-champion du monde.

Quartararo… A qui perd gagne ! Depuis trois semaines, Fabio Quartararo monopolisait l’attention. Deux poles, deux victoires consécutives pour débloquer son compteur en MotoGP, le Niçois pouvait déjà penser au sacre. Sa septième place à Brno l’a rappelé à la dure réalité. Il n’a jamais été en mesure de se battre avec les meilleurs. Une situation qu’il résume en quelques mots :" J’étais à la limite partout… du premier au dernier tour. Je pense que c’est l’une des courses les plus dures de ma carrière en MotoGP." Difficile de lui donner tort. Malgré ce dimanche décevant, Quartararo peut garder le sourire. Il augmente son avance sur ses plus proches poursuivants. Le Français possède dix-sept points d’avance sur Maverick Vinales, encore à la peine au guidon de la Yamaha et vingt-huit sur son équipier, Franco Morbidelli. Le championnat est plus que jamais ouvert et pourrait nous valoir encore de belles surprises. Pourquoi pas dès dimanche prochain en Autriche !