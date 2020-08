MotoGP Autriche : Vinales s'offre la pole. Dovizioso et Ducati, c'est fini...!

Certains redoutaient la pluie pour la qualification, mais c'est un coup de tonnerre qui a éclaté dans le ciel de Spielberg quelques minutes avant le début de l'exercice du chrono sur le circuit du Red Bull Ring.

Entre Ducati et Andréa Dovizioso, c'est fini. Après huit années de collaboration, les deux parties se sépareront au terme de la saison. Le nom de son successeur au sein de l'équipe officielle n'est pas encore connu mais plusieurs noms circulent dans le paddock. Jorge Lorenzo qui après les débuts difficiles avait signé plusieurs victoires au guidon de la Desmosedici, Francesco Bagnaia, qui pourrait quitter Pramac pour l'équipe officielle, Johan Zarco qui a vu sa côte remonter en flèche après la pole et le podium tchèque sans oublier Jorge Martin et Luca Marini, le demi-frère de Valentino Rossi, bref ça se bouscule au portillon du côté de Bologne.