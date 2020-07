MotoE: Xavier Siméon 9e de la deuxième course à Jerez

Xavier Siméon (LCR E-Team) a terminé 9e dimanche du Grand Prix d'Andalousie à Jerez de la Frontera, deuxième manche de la Coupe du monde MotoE (motos électriques). Le Suisse Dominique Aegerter (Dynavolt Intact GP) s'est imposé.

Parti 12e, le Bruxellois a connu un premier tour chahuté en étant gêné par une chute devant lui. Redescendu 15e, Siméon est parvenu à doubler deux concurrents avant de remonter grâce à plusieurs chutes. Le pilote LCR E-Team a finalement croisé le drapeau à damiers à la 9e place finale, limitant ainsi les dégâts.

Parti depuis la pole, le Suisse Dominique Aegereter a été peu mis en danger et s'est imposé assez facilement au terme des six tours de course. Un premier succès pour sa deuxième course en MotoE qui lui permet de prendre la tête du classement. Il devance l'Espagnol Jordi Torres (Pons Racing 40) et l'Italien Mattia Casadei (Ongetta SIC58 Squadracorse).

La prochaine manche du MotoE aura lieu à Misano, en Italie, du 11 au 13 septembre.