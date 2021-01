Motocross : Joël Robert, touché par le Covid-19, est dans un état critique

Stefan Everts remporte le Grand Prix de Namur et égale Joël Robert - Moto-cross - Grand Prix... 5 août 2001, Stefan Everts remporte le Grand Prix de Namur et réalise l'exploit, à seulement 28 ans, d'enregistrer son 50ème succès et d'égaler le record de victoires en motocross, détenu par Joël Robert. Alors que Stefan Everts réalise le meilleur départ de sa saison, son plus grand rival, Joël Smets est embourbé à la 4ème place et se retrouve à terre dès le deuxième tour. Smets, diminué par une blessure au bras, suite à cette chute, n'est pas en mesure de lutter et doit se résoudre à laisser ses rêves de doublé (il s'était imposé en 2000) s'envoler.