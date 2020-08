Moto3 : Coup d'arrêt pour Barry Baltus en Autriche !

Barry Baltus avait bien entamé le week-end sur le Red Bull Ring à Spielberg, la suite a été moins heureuse pour notre compatriote. Vendredi matin, le pilote Zélos/Classic 21 aborde la première séance d'essais libres en confiance et les chronos sont déjà encourageants. L'après-midi, la pluie s'invite...les pilotes restent à l'abri.

Le lendemain, sur les conseils de son coach, Didier de Radiguès, Baltus simule la distance d'un Grand Prix en couvrant vingt et un tours consécutifs et pointe à moins d'une seconde du meilleur chrono. L'après-midi, en qualification, le plus jeune pilote du plateau se rapproche encore des meilleurs :"On a encore failli aller en Q2, j'échoue pour deux dixièmes, c'est pas mal." Mais pas encore suffisant !

Dimanche, Barry Baltus s'élance de la huitième ligne sur la grille de départ et se fait très vite "enfermer" dans le peloton. Quelques instants plus tard, il chute pour la première fois cette saison. Il raconte :"J'ai freiné un peu tard. J'ai glissé. Je n'ai pas pu arrêter la moto. J'ai remis les gaz un peu trop tôt pour essayer de repartir très vite et je suis parti en high-side."

Pour Barry Baltus c'est l'abandon. Pour notre consultant, c'est une déception qu'il résume en quelques mots :" Un très mauvais départ et une triste erreur en course qui provoquent sa chute." Le Belge ne ruminera pas longtemps sa contre-performance.

Dès vendredi, il reprendra la piste de Spielberg pour les premiers essais libres du Grand Prix de Styrie. Une semaine qu'il entame par un jour de repos mais dès demain, en compagnie de son coach sportif, Eric Lambert, il peaufinera sa condition physique avec un entraînement et vélo et comme il le dit " Je dois travailler mentalement pour revenir encore plus fort vendredi prochain." On ne demande qu'à le croire…!