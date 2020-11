Moto3 : Barry Baltus signe le 24éme chrono, Darryn Binder décroche la pole

Rodrigo, Rossi, Tatay et Dupasquier se retrouvent au tapis. McPhee passe à l'attaque et sort Baltus des qualifiés provisoires. Touché mais pas coulé, notre compatriote réplique et revient à la troisième place mais la menace n'a pas disparu pour autant.

Depuis le début du week-end, les conditions sont plus clémentes que la semaine passée. Barry Baltus améliore ses chronos le vendredi lors des deux premières séances chronométrées. Ce matin, le mercure ne grimpe pas dans le thermomètre et une fine pluie vient contrarier les plans de notre compatriote. Personne n'améliore les temps enregistrés la veille.

La Q2 au finish...

Comme la semaine passée, le leader du championnat, Albert Arenas s'offre un passage obligé par la Q1 mais remonte en piste plus déterminé que jamais. Il retrouve son principal adversaire au championnat, Al Ogura qui a, cette fois, échappé à la punition de la Q1. Le Japonais claque rapidement un chrono référence, Arenas s'accroche...à la cinquième place et attend le moment opportun pour placer à son tour une banderille. toujours impliqué dans la course au titre, Celestino Vietti est distancé. Le constat est le même pour Jaume Masia et Tony Arbolino.

Les pilotes rentrent aux stands pour les derniers réglages avant le second run. Celui qui va décider de la grille de départ du Grand Prix de la Communauté de Valence. Darryn Binder affole le chrono, Toba réplique mais échoue de peu pour la pole. Spécialiste de l'exercice, Raul Fernandez complète la première ligne. Arenas est sixième et Ogura, septième. Le duel pour le titre promet d'être intense ce dimanche. Trois points séparent ces deux pilotes au classement provisoire du championnat du monde, avantage à l'Espagnol.

Le Grand Prix Moto3 est à suivre à partir de 10H45 sur Auvio.