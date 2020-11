Moto3 : Barry Baltus, le regard tourné vers 2021...

La saison Moto3 se termine et Barry Baltus attend toujours son ou ses premiers points dans la catégorie avant le grand saut vers le Moto2. A Valence, il a échoué à la porte des points. Dans quelques jours, comme le souligne, notre consultant, Didier de Radiguès " il lui restera une course pour marquer un point et ainsi marquer son passage en Moto3."

Un week-end comme les autres... " Comme pour chaque Grand Prix, il y a des points positifs et des points négatifs." Barry Baltus plante le décor mais insiste sur la progression par rapport au week-end précédent. Le hic, c'est que ses adversaires ont aussi le rythme. Les écarts sont infimes mais cela ne permet pas à notre compatriote de sortir du bas de tableau et de se mesurer aux meilleurs. Pire, le samedi matin, la pluie vient vient bousculer son plan de bataille. Barry devra passer par la Q1 pour la douzième fois de la saison." Pendant la majeure partie de la qualification, je me situais parmi les quatre premiers et je pouvais entrevoir un passage en Q2 pour la deuxième fois. Mais dans les toutes dernières minutes, la hiérarchie des chronos a été bousculées et je me suis retrouvé loin du top-4." Crédité du vingt-quatrième chrono, le plus jeune pilote du plateau s'élancera le dimanche depuis la huitième ligne sur la grille de départ.

La course... Une petite chute lors du warm-up ne refroidit pas notre compatriote. "Je prends un super départ, je suis vrai dans le coup pendant le premiers tour. Au tour suivant, je m'accroche avec Sasaki et je perds quelques positions. Ensuite, je fais toute la course avec Kunii, Yamanaka et Foggia. Alors dix-septième c'est pas encore très bien mais les progrès sont sensibles surtout en rythme de course. Je rate les points pour trois dixièmes, c'est râlant !"

Portimao, une découverte... Comme tous les autres concurrents du Moto3, Barry Baltus va découvrir le circuit portugais de Portimao. Même si les pilotes vont disposer d'un laps de temps supplémentaire pour mémoriser au maximum le tracé, le pilote Zélos/Classic21 va anticiper et profiter des quelques jours qui lui restent avant de mettre le cap sur l'Algarve. " C'est tout nouveau pour moi. Cette semaine, je vais visionner des courses qui se sont disputées là-bas. Il y a eu des courses CEV donc ça peut être intéressant." Et Barry de conclure " Je serai content de terminer avec le Moto3 et suis impatient de découvrir des choses nouvelles avec une autre moto. Je serai content de lâcher le Moto3." Un dernier Grand Prix avec le team Pruestel GP avant de rejoindre le team RW Racing Team et son nouvel équipier, Hafizh Syahrin. Et pourquoi pas terminer sur un coup d'éclat...