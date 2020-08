Moto3 Barry Baltus: "Je dois être constant"

"Il y a du positif, il y a du négatif." Barry Baltus résume en quelques mots son week-end en République Tchèque. A Brno, pour sa troisième course en Moto3, le pilote Zélos/Classic 21 découvrait un nouveau circuit. Si la progression en essais libres, en qualification et lors du warm-up étaient encourageants, notre compatriote n'a pas pu confirmers ses bonnes dispositions en course. "J'ai pris un bon départ, mais très vite, je me suis fait enfermer et je n'avais pas un bon rythme. C'est certain que ce n'est pas le résultat que j'espérais." Barry Baltus a franchi la ligne d'arrivée à la vingt et unième place. Point positif, le jeune belge a terminé la course moins éprouvé physiquement qu'à Jerez.

Pour notre consultant, Didier de Radiguès, le constat est identique. " Barry a signé de bons chronos en début et en fin de course, mais il a été absent entre les deux. Il reste bien sûr du travail à faire dans la gestion des qualifications. Mais les progrès sont visibles."

Au-delà du résultat sec, Barry Baltus se tourne déjà vers sa prochaine course :" Il faut garder la tête froide pour les deux courses en Autriche même si les longues lignes droites ne vont pas me favoriser. Normalement, ça devrait aller mieux." C'est évidemment ce que l'on souhaite au plus jeune pilote du plateau Moto3 qui retrouvera à ses côtés, son préparateur physique, Eric Lambert.

En Autriche, l'objectif reste le même que celui que toute l'équipe Zélos s'est fixé en début de saison : accumuler de l'expérience, réduire l'écart avec les meilleurs, impérativement rejoindre l'arrivée du Grand Prix et se rapprocher de la quinzième place synonyme de premier point en championnat du monde Moto3. Ce sera peut-être encore un peu compliqué à Spielberg...mais davantage à la portée de Barry à la mi-septembre sur le circuit Marco Simoncelli à Misano.