Moto3 : Barry Baltus " J'étais trop stressé...!"

Cela se confirme deux jours plus tard avec les premiers essais libres. Le matin, comme l'après-midi, le plus jeune pilote du plateau est loin de ses chronos en CEV mais il termine la journée sans la moindre chute, important pour la suite du week-end et le capital confiance.

Un dimanche pas comme les autres...

Le dimanche 19 juillet 2020, une date que Barry Baltus, comme Fabio Quartararo, n'oubliera jamais mais pas pour les mêles raisons. Dimanche matin, notre compatriote réussit un bon warm-up. " Je suis à une seconde 6/10 de la pole. Une bonne mise en route avant le Grand Prix. L'écart diminue, j'ai le sentiment d'être dans le coup."

Deux heures plus tard, Barry Baltus s'élance pour le premier Grand Prix de sa prometteuse carrière...mais avec la boule au ventre. " J'étais stressé sur la grille. C'est quelque chose de particulier le départ de son premier Grand Prix. Je pensais au premier virage, au bout de la ligne droite."

Un virage dont lui avait parlé Didier de Radiguès quelques minutes avant le départ via WhatsApp. "Tu dois essayer de te glisser à l'intérieur pour éviter la chute" lui avait conseillé notre consultant. Message bien reçu...et appliqué par le pilote Zélos/Classic21.

En course, Barry va "déguster" surtout en fin de Grand Prix. " La course était super longue et physiquement, dans les cinq derniers tours, j'étais cuit. Mais, je voulais surtout rejoindre l'arrivée et l'objectif est atteint." Un résultat qui conforte Didier de Radiguès dans son analyse d'après-course : " Mission accomplie. Rallier l'arrivée pour son premier GP et planter les bases du travail à accomplir pour atteindre les objectifs futurs." Barry Baltus est à 6/10 des chronos qu'il réussissait en CEV, il lui reste une belle marche de progression pour le prochain Grand Prix...toujours sur le circuit Angel Nieto de Jerez.

Avant cela, Barry restera confiné dans son hôtel mais avec la possibilité de rejoindre le circuit pour reprendre la piste...avec son vélo, histoire de peaufiner encore sa condition physique pour dimanche prochain.

Il voudrait entrer dans le Top 20 pour son deuxième Grand Prix et avec les dispositions affichées, hier, cet objectif est tout à fait à sa portée. Rendez-vous dimanche sur la Deux et sur Auvio à partir de 10.50.