Moto3 : Barry Baltus...dialogue de sourd !

" De nouveau un week-end gâché par un manque de stratégie aux essais alors que Barry prouve une nouvelle fois qu'il a le rythme des meilleurs." Les propos de notre consultant, Didier de Radiguès ont le mérite de la clarté mais ne sont pas entendus par le staff du team Pruestel GP . Les essais se suivent et rien ne change. Au risque de se répéter, la seule fois où, le jeune Liégeois s'est retrouvé directement en Q2, c'était à Misano lors de la qualification pour le Grand Prix d'Emilie-Romagne. Ce samedi-là, l'équipe allemande avait accédé à la demande du pilote. Depuis, c'est retour à la case Q1. Sans jamais en sortir. Frustrant et énervant !

Barry Baltus veut rester positif

Onze courses, mais toujours rien. Barry Baltus attend désespérément toujours ses premiers points en Moto3. Ce dimanche, le plus jeune pilote du plateau a rejoint l'arrivée en vingt-troisième position.

Ce n'est pas le résultat espéré mais il retire des enseignements positifs de ce week-end :" Ca a été un meilleur week-end que la semaine passée. On a roulé beaucoup plus vite, c'est la bonne chose du week-end. En course, ce n'était pas trop mal. L'écart avec les meilleurs s'est réduit. je suis content de la course."

Notre compatriote ne veut pas ruminer trop longtemps cette nouvelle déception et se projette déjà sur le double rendez-vous de Valence où il sait que ce sera encore compliqué :" La première course, ça se passe toujours plutôt bien mais la seconde, ça va beaucoup plus vite surtout avec les pilotes de la deuxième moitié du plateau." Pendant les quinze jours à venir, Barry Baltus va rester confiné auprès de ses proches. Il reste trois jokers au pilote pour obtenir des points. L'envie est toujours bien présente, mais à ce niveau-là de compétition, cela ne suffit pas !