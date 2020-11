Moto3 : Barry Baltus attend toujours ses premiers points et connaît le nom de son équipier en Moto2 pour 2021

Barry Baltus espérait décrocher ses premiers points, à Valence, ce week-end. Un moment dans le coup en début de course, notre compatriote est ensuite rentré dans le rang et a du se contenter d'une modeste vingtième place.

Le pilote Zélos/Classic21 revient sur ce week-end compliqué.

"Dès le vendredi sous la pluie, je n'avais pas un bon feeling. Samedi matin, il y avait toujours de la pluie mais j'avais de meilleures sensations. Je me classe treizième, j'étais satisfait. En Q1, c'était encore mouillé mais je suis parti en slicks. Tout s'est bien passé pendant les deux premiers tours. Dans le troisième, j'améliorais encore et j'étais proche d'un passage en Q2 mais je suis tombé avec deux autres pilotes dans le dernier virage."

Barry rejoint le stand mais n'a plus le temps de reprendre la piste. Il estcrédité du 22éme chrono. Dimanche matin, il ne dispose que des vingt minutes de warm-up pour définir un set-up adapté pour une piste sèche, pas évident. " C'était compliqué, je n'arrivais pas à faire tourner la moto. On a tenté autre chose pour la course mais sans succès."

Un moment à la porte des points, Barry Baltus voit ses pneus se dégrader très vite. Il perd du terrain sur ses adversaires et coupe la ligne d'arrivée en vingtième position. Pour lui pas question de se lamenter sur son sort, il se projette déjà sur son prochain week-end :" Dès vendredi, j'espère trouver les bons réglages. La météo s'annonce plus clémente, j'apprécie ce circuit. L'année passée, j'ai terminé à la deuxième place et pour l'instant je suis à moins d'une demi-seconde de mon meilleur chrono de 2019, donc c'est encourageant."