Moto2 : Barry Baltus, un nouveau défi...

Une préparation physique d'enfer...

Une préparation physique d'enfer pour Barry Baltus. - © Tous droits réservés

En changeant de catégorie, Barry Baltus s'attend à un défi physique beaucoup plus intense. Le Moto3 et le Moto2 n'ont rien en commun ce que confirme notre compatriote :" Une Moto3 développe 60 chevaux, pèse 60 kilos et atteint une vitesse maximale de 220-230 km/h en bout de ligne droite. Une Moto2 est plus puissante, 145 chevaux, plus lourde, 130 kilos et plus rapide, on frôle les 300km/h en bout de ligne droite. La concentration est extrême." Pour dompter au mieux sa nouvelle monture, Barry Baltus s'est astreint à une préparation physique de forçat avec son coach sportif, Eric Lambert, une référence dans le milieu sportif. Musculation, footing, athlétisme, vélo, VTT et moto sur le circuit Jules Tacheny à Mettet, un programme qui pourrait vous donner la nausée. Pendant plus de trois mois, Barry a sué pour aborder cette saison 2021 dans des conditions optimales. L'objectif est atteint !