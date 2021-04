Moto GP : Quartararo s'impose et fait coup double au Portugal

Fabio Quartararo s'est imposé lors du GP du Portugal, disputé à Portimao, ce dimanche. La course a été marquée par deux chutes des poursuivants de Quartararo : Alex Rins, alors deuxième, a glissé, imité par Johann Zarco un tour plus tard. Les deux hommes ont dû abandonner. La voie était toute tracée pour Quartararo qui gérait sereinement sa fin de course. Francesco Bagnaia s'est emparé de la deuxième place, suivi par Joan Mir. Une semaine après sa victoire au Qatar, Fabio Quartararo, sur Yamaha, signe un deuxième succès consécutif. C'est la cinquième victoire en Moto GP pour le pilote français. Il en profite pour s'emparer de la tête du championnat des pilotes. "Sa victoire lors du dernier Grand-Prix au Qatar lui a enlevé un poids des épaules. Il est arrivé très confiant," a analysé Didier De Radiguès à l'issue de la course.

La course a également été marquée par le retour de Marc Marquez après neuf mois de galère. L'Espagnol ne s'est pas mêlé à la course à la victoire mais termine à une encourageante 7e place. L'ancien champion du monde a terminé en pleurs.