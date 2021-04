Moto GP : Quartararo célèbre sa victoire "à la Cristiano Ronaldo"

Cristiano Ronaldo fait décidément bien des émules. Jusqu'en Moto GP. Vainqueur du GP du Portugal dimanche après-midi, le Français Fabio Quartararo a pu savourer sa deuxième victoire consécutive en Moto GP. Le Français a réalisé une course pleine de sang-froid, laissant ses rivaux s'écharper alors qu'il maintenait son cap. Sa victoire lui permet de grimper en haut du classement des pilotes. Le motard a donc fêté sa victoire dans une célébration à la Cristiano Ronaldo, certes un peu plus difficile à exécuter avec un casque et une combinaison complète, mais néanmoins réussie.

LIRE AUSSI : Moto GP : Quartararo s'impose et fait coup double au Portugal

Le Français confirme ses excellentes dispositions cette saison. Avant sa victoire au Portugal, il s'était imposé au Qatar une semaine plus tôt;