Moto GP : première balle de match pour Mir à Valence

Le 19 juillet, Joan Mir chute lors du Grand Prix d'Espagne à Jerez de la Frontera, manche inaugurale de la saison 2020. Trois semaines après, le pilote Suzuki se retrouve à nouveau au tapis à Brno. Au soir du Grand Prix de République Tchèque, l'Espagnol accuse un retard de 46 points sur Fabio Quartararo, leader autoritaire du championnat. 98 jours plus tard, Mir pourrait être sacré champion du monde en MotoGP. Il dispose d'une première balle de match dans sa quête du Graal.

Un huitième podium... Depuis dimanche, Joan Mir a débloqué son compteur personnel. Au terme d'une course tactique empreinte de sagesse et d'intelligence, il a remporté le Grand Prix d'Europe sur le circuit Ricardo Tormo de Valence. Sa première victoire en MotoGP ! Un succès qui ne souffre aucune contestation et qui le place en position favorable pour être sacré champion du monde dès ce dimanche. Pour atteindre cet objectif que personne ne lui prédisait en début de saison, il lui suffit de décrocher un podium, une troisième place sera suffisante quel peu importe les résultats de ses adversaires. Avec 37 points d'avance, le pilote Suzuki aborde cet avant-dernier rendez-vous de la saison avec un capital confiance au zénith. Lors des derniers Grands Prix, il a toujours privilégié les points de la régularité à l'hypothétique panache d'une victoire. Une tactique payante. On imagine mal que notre homme change de stratégie aussi près du but. Fort d'un mental dont il a fait étalage en restant sagement dans le sillage de son équipier, Alex Rins, avant de porter son attaque décisive, Joan Mir va probablement rejouer la même partition sur la tracé de Valence... La concurrence est prévenue !

Cinq candidats pour le titre... de vice-champion ! A la veille de l'avant dernier Grand Prix, cinq pilotes sont séparés par huit points au classement provisoire du championnat du monde. Résignés pour le titre ? Certainement pas, mais conscients qu'à la régulière, il leur sera quasiment impossible de combler leur retard sur Mir. Les optimistes nous diront que beaucoup de choses se sont passées depuis l'ouverture du championnat à Jerez de la Frontera. Certes, mais il faut être réaliste. Ex-aequo à la deuxième place, Alex Rins et Fabio Quartararo possèdent un léger avantage sur leur poursuivant. L'équipier de Mir est boosté par ses derniers résultats. Il totalise une victoire et trois podiums lors de ses cinq derniers Grands Prix. Il apprécie le circuit et a retrouvé toutes ses sensations après un début de saison perturbé par une blessure à l'épaule. Dans les cordes après sa quatorzième place acquise le week-end passé à Valence, Quartararo s'est juré de rebondir. Il sait que le titre lui a définitivement échappé mais il veut désormais se focaliser sur... la deuxième place. Peut-il atteindre cet objectif ? Les premières séances libres dès ce vendredi seront riches en enseignements. Deux autres pilotes Yamaha sont aussi en lice pour cette distinction honorifique : Maverick Vinales et Franco Morbidelli. Le premier nommé n'a pas brillé lors du Grand Prix d'Europe. Pénalisé pour avoir dépassé le nombre autorisé d'utilisation de moteur, il s'est élancé cinq secondes après ses adversaires depuis la voie des stands. Vingt-sept tours plus tard, il coupait la ligne d'arrivée en treizième position. Pas le genre de résultat qui vous motive pour le week-end suivant. Seulement onzième, Morbidelli veut encore y croire. Il est peut-être le seul. Le constat est aussi valable pour Andrea Dovizioso. L'officiel Ducati a annoncé cette semaine qu'il s'octroyait une année sabbatique après une présence ininterrompue de dix-neuf saisons. Est-il capable de quitter, provisoirement, la scène sur un coup d'éclat synonyme de pied de nez à son futur ex-employeur ? Nous en doutons...

Un dernier guidon à attribuer... L'information est officielle depuis cette semaine. Andrea Iannone a été sanctionné lourdement par le Tribunal arbitral du sport. The Maniac a écopé d'une suspension de quatre ans pour dopage et ne pourra participer à aucune course jusqu'au 16 décembre 2023. Aprilia Racing a pris acte de cette décision et cherche un remplaçant pour épauler Aleix Espargaro, la saison prochaine. Les noms de Lorenzo, Crutchlow, Dovizioso ont circulé depuis plusieurs semaines mais selon "Radio Paddock", il semblerait que le pilote d'essai maison, Lorenzo Savadori tienne la corde. Affaire à suivre. Ce matin, les essais libres Moto3 avec Barry Baltus seront à suivre à partir de 10H00 sur Auvio. Les courses Moto3 et Moto2 du Grand Prix de la Communauté de Valence seront diffusées ce dimanche dès 10H45 sur Auvio. Le Grand Prix MotoGP sera en direct sur Auvio et sur Tipik à partir de 14H00.