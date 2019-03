Moto GP : Le débrief du 1er Grand-Prix au Qatar

Le moment-clé de ce Qatar GP, c'est le dernier tour. Un final où Andrea Dovizioso et Marc Marquez se sont dépassés tour à tour. L'italien a finalement pris la mesure de l'espagnol dans le dernier virage pour tenir dans la dernière ligne droite. L'an dernier, Dovizioso s'était imposé pour 27 millièmes de secondes. Ce dimanche, l'écart était de 23 millièmes. "Un nouveau record", précise Pierre Robert . Notre consultant Didier de Radiguès retient également un autre moment important. "N'oublions pas le tour où Alex Rins aurait pu résister au retour de Marquez s'il s'était porté à l'extrême droite du bout de la ligne droite. S'il était parvenu à faire ça, il aurait pu creuser l'écart et lâcher le peloton".

La déception du week-end

Pour Didier de Radiguès, la déception se nomme Fabio Quartararo. "Le français a calé au départ du warm-up et a dû s'élancer dernier depuis les stands alors qu'il était le plus rapide en course avec un record du tour". Et Pierre Robert d'ajouter : "Le niçois aurait déjà pu jouer dans la cour des grands dès son premier Moto GP. Le départ de la voie des stands a douché ses ambitions. À revoir...!"

Pour Didier de Radiguès, il y a une autre déception ce week-end, c'est "la réclamation de tous les constructeurs, à l'exception de Yamaha, contre un appendice aérodynamique sur le bras oscillant de la Ducati de Dovizioso."

Dans la catégorie "peut mieux faire", Didier de Radiguès pointe le team Pramac "qui a mal collé le mousse de selle de Jack Miller ce qui a causé l'abandon de l'australien. Une erreur de bricoleurs", ajoute-t-il.

Pierre Robert souligne quant à lui le cas Jorge Lorenzo. "Il a été plus souvent dans les graviers que sur la piste et a connu la galère tout le week-end. Marquez a encore, pour l’instant, quelques beaux jours devant lui."