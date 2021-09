Moto : Documentaire sur les évolutions liées à la compétition

Elles ont toujours deux roues et un moteur. Mais la comparaison s'arrête là. La moto hier et aujourd'hui. Plus rien à voir! Nous sommes partis à la rencontre de quelques acteurs belges qui ont vécu les grandes évolutions de la moto. C'est l'histoire d'une évolution vers plus de plaisirs, de sécurité et de performances maîtrisées! Une évolution majoritairement liée à ce banc d'essai impitoyable qu'est la compétition. Sauf pour une évolution majeure, l'ABS issu du monde automobile. Le test de freinage entre la BMW R60 de 1961 et la R 1250 GS actuelle du collectionneur Jean-Louis Somers est éloquent!

Le collectionneur Eric Génin a ressorti ses vieilles Yamaha TZ de 1972, 1973 et 2004 sur la piste de Mettet. Le chant métallique des moteurs deux temps est envoutant! Le concessionnaire Patrick Geladé détaille une Kawasaki Z 1300 de 1980 et une Versys 2021. Tout est devenu surdimensionné! L'ancien champion du monde Stéphane Mertens reprend le guidon d'une Ducati 888 de 1991. L'arrivée de l'électronique va tout changer! Le collectionneur Eric Vanheurck qui a sorti sa magnifique FZR 750 OW01 s'exclame: "c'est sans limite l'électronique!". Le journaliste Thierry Dricot est venu avec un gilet airbag. Il nous explique sa complexe simplicité! Enfin, l'ancien pilote et concessionnaire Michel Nickmans nous révèle que "dans 5 ans, on va passer à l'électrique" et que la majorité des grandes marques moto ont signé un accord pour toutes utiliser la même batterie et pouvoir les interchanger dans les stations service. L'histoire et l'évolution de la moto abordent un virage dont nous serons les témoins contemporains!