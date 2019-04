La Blancpain Endurance Cup débute ce week-end sur le circuit de Monza, en Italie. 49 GT3 sont engagées pour cette première course de trois heures. Plusieurs pilotes belges sont de la partie cette saison avec notamment Maxime Martin (Aston Martin), Maxime Soulet (Bentley) et Dries Vanthoor (Audi), qui font partie des favoris.

Lancée en 2011, la Blancpain Endurance Cup continue d'attirer du beau monde. Plusieurs marques comme Audi, Bentley, Ferrari, Porsche, Aston Martin, Lamborghini, Mercedes, Lexus et Honda sont présentes dans cette compétition européenne d'endurance réservée aux GT3.

Les trois Belges figurent parmi la dizaine d'équipages candidats au titre. Maxime Soulet roulera sur Bentley en compagnie d'Alex Buncombe (G-B) et Andy Soucek (Esp). Maxime Martin sera sur une nouvelle Aston Martin Vantage avec Matthieu Vaxivière (Fra) et Matt Parry (G-B) alors que Dries Vanthoor sera sur une Audi du team belge WRT aux côtés d'Alex Riberas (Esp) et Ezequiel Perez Companc (Arg).

Dans les autres catégories, le jeune Charles Weerts (18 ans) sera également sur une Audi WRT en Silver Cup. Louis Machiels (Ferrari) sera à surveiller dans la catégorie Pro-Am Cup qu'il a remportée en 2011 et 2012.

Enfin, en Am Cup, Bernard Delhez fera équipe avec l'ancien gardien de but de football français Fabien Barthez (Fra) sur une Lexus. On y retrouvera également Philippe Stéveny (BMW) et Renaud Kuppens (Lamborghini) au sein de l'équipe belge Boutsen Ginion.

Après Monza, le championnat passera par Silverstone (G-B) le 12 mai, Le Castellet (Fra) le 1er juin, les 24 Heures de Spa-Francorchamps les 27 et 28 juillet avant la finale à Barcelone (Esp) le 29 septembre.