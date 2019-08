Mick Schumacher : "Porter ce nom ne comporte que des avantages"

Après un titre obtenu de haute lutte en Formule 3 la saison dernière, Mick Schumacher découvre le F2 depuis le début de l’année, toujours pour le compte de Prema Racing.

Un apprentissage difficile mais qui vient de prendre une nouvelle tournure. Il y a tout juste trois semaines, le rejeton de Michael a remporté sa première course à ce niveau. De quoi le booster à l’entame du week-end belge.

De retour sur un anneau marqué de son emprunte par son paternel, Mick est revenu, en compagnie de Gaëtan Vigneron, sur le nom Schumacher. Pour lui, "Il y a des avantages à porter ce nom, et des désavantages… Quoique pas vraiment, pour être honnête avec vous. Depuis que je poursuis ma carrière sous ce nom, je n’ai jamais connu de désavantage. C’est quelque chose qui me booste de voir ce nom sur la voiture… Et après tout, c’est mon nom à moi aussi ! Je ne vois que des avantages à porter ce nom, et cela me donne même de la force."

