Mick Schumacher associé à Sebastian Vettel dans la Coupe des Nations à Mexico

Mick Schumacher suit les traces de son père Michael. Il fera équipe avec le quadruple champion du monde de Formule 1, son compatriote allemand Sebastian Vettel lors de la Coupe des Nations de la Course des Champions, le 19 janvier prochain à Mexico. Les organisateurs de l'épreuve, qui réunira des pilotes de F1, IndyCar et Nascar les 19 et 20 janvier, ont confirmé l'information.

Schumacher, 19 ans, est le fils septuple du champion du monde de F1 Michael Schumacher. Il a remporté cette saison le titre européen de Formule 3. Vettel et Michael Schumacher ont été partenaires de la Course des Champions à six reprises entre 2007 et 2012, et ont gagné à chaque fois.

"Je suis honoré de participer à cette compétition que mon père a toujours aimé. et dans laquelle il a placé la barre très haut avec Sebastian", a déclaré Mick Schumacher.

Michael Schumacher n'est pas apparu en public depuis un accident de ski, en décembre 2013, au cours duquel il a subi de graves blessures à la tête. Une bannière en son honneur a été déployée depuis lors à chaque Course des Champions.