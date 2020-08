Mesures historiques pour la reprise du Mondial de Motocross ce week-end

Le choix d’une piste sablonneuse n’est pas anodin. Il permet de faire et défaire virages et obstacles avec beaucoup plus de facilité. Il semblerait logique également de disputer un Grand-Prix dans un sens et le suivant dans l’autre. Le Grand-Prix de Kegums s’est d’ailleurs déjà disputé dans les deux sens par le passé.

Ensuite, le promoteur aura deux jours pour modifier le circuit afin d’accueillir mercredi un deuxième Grand-Prix. Enfin, jeudi et vendredi, il s’agira à nouveau de changer le tracé pour le troisième rendez-vous de dimanche prochain. Du jamais vu en championnat du monde de motocross ! "Il faudra bien gérer ses courses, nous explique Joël Smets , coach sportif dans l’équipe KTM-Red Bull. Les pilotes devront rouler avec une certaine marge de sécurité pour éviter de se blesser et de manquer deux Grand-Prix d’affilée !"

Un hôtel entièrement réservé pour les pilotes !

Le belge Jago Geerts va devoir gérer beaucoup de paramètres pendant une semaine en Lettonie! - © Stefan Geukens Photographic Art

Les pilotes ont eu le choix : soit l’hôtel, soit le mobile-home. Le promoteur du championnat a entièrement réservé un hôtel pour accueillir les pilotes. Il semble que 50% d’entre eux aient choisi cette solution.

En outre, toute personne présente ce week-end sur le circuit (pilotes, mécaniciens, managers, journalistes,…) devra effectuer un double test Covid. "C’est assez compliqué, poursuit Joël Smets, parce qu’on a l’obligation de se faire tester trois jours avant d’arriver sur place. Et comme beaucoup de personnes vont s’y rendre en voiture et en deux jours (2000 kilomètres), il fallait bien planifier ce premier test où je me suis rendu avec mon pilote Tom Vialle et sa famille. Ensuite, on est également testé une deuxième fois en arrivant sur le circuit. Le promoteur Infront Moto Racing a prévu toute une infrastructure à cet effet. C’est parfait et totalement logique dans une optique de sécurité !"

Enfin, un maximum de 3000 spectateurs a été planifié et accepté pour éviter les contacts. Des mesures indispensables pour assurer les épreuves et rassurer les autorités en Lettonie. Un député letton, Sandis Riekstins, a d’ailleurs marqué clairement sa désapprobation à l’organisation de ce triple MXGP dans un tweet la semaine dernière : "Est-ce je soutiens l’organisation du triple MXGP en Lettonie ? Non, je ne le soutiens pas ! Reportons les frais de licence à l’année suivante et organisons un MXGP dans des conditions normales avec la participation de Paul Jonass !"