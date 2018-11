Malgré une casse moteur, Guillaume De Ridder devient vice-Champion du Monde en RX2

Après sa troisième place de 2017, Guillaume De Ridder a fait mieux cette année en devenant vice-Champion du Monde en RX2, l'antichambre du World RX, le Championnat du Monde de Rallycross.

Rookie of the Year en 2017, Guillaume De Ridder s’est lancé dans cette deuxième saison avec pour objectif de faire "mieux". Le pilote nivellois a pour cela intégré le meilleur team du plateau, Olsbergs MSE.

Le début de saison a pourtant été compliqué avec une casse mécanique lors de la manche inaugurale, à Mettet. Ce ne fut guère mieux à Silverstone lors de la deuxième confrontation. Mais depuis, Guillaume De Ridder a signé d’excellents résultats, avec deux victoires (Hell, Norvège et Höljes, Suède) et deux deuxièmes places (Trois-Rivières, Canada et Lohéac, France).

Avant l’ultime rendez-vous du RX2, à Cape Town en Afrique du Sud, le pilote belge était deuxième du championnat, à 14 points du leader, son équipier Oliver Eriksson. Le pilote Zelos n’avait donc plus son sort entre les mains car, même en gagnant toutes les courses, il devait compter sur une contre-performance notoire d’Oliver Eriksson.

Et cela avait bien débuté car à l’issue des qualifications, Guillaume De Ridder pointait en deuxième position, devant Oliver Eriksson, et pouvait démarrer en pole de sa demi-finale. Mais il allait vite devoir déchanter... "J’étais heureux de cette première journée de course. Malgré des positions sur la grille jamais favorables, j’ai pu à chaque fois m’extirper du peloton et marquer des points. Et en partant de la pole en demi-finale, je savais que j’avais la pointe de vitesse pour m’imposer et donc partir de la première ligne en finale. Mais, comme à Silverstone, mon moteur s’est éteint sur la ligne de départ et il n’a jamais redémarré. C’est frustrant, je l’avoue, surtout qu’on avait la vitesse pour gagner la course."