Magnus et Rensonnet défendront les couleurs du RACB National Team en 2020

Comme chaque année, le RACB National Team lance sa saison avec sa traditionnelle conférence de presse, l’occasion de présenter les pilotes qui défendront les couleurs de la Belgique au sein de la structure et de définir leur programme.

Déjà présent en 2019, Gilles Magnus rempile en TCR Europe. Après avoir découvert la discipline et décroché une victoire à Spa-Francorchamps l’année passée, le jeune pilote se montre ambitieux, c’est le titre ni plus ni moins qu’il visera cette saison au volant de l’Audi RS 3 LMS : "Dans l’ensemble, je suis satisfait de ma première saison à ce niveau mais je suis également conscient qu’à certains moments, j’ai commis des erreurs dont je compte tirer profit. 2019 était une année d’apprentissage, je me sens bien plus prêt que l’an passé pour attaquer une nouvelle saison en TCR Europe, je vais déployer toute mon énergie à décrocher le titre dans la discipline." La saison du jeune pilote anversois débutera début mai à Spa.

Vainqueur du dernier volant rallye, Tom Rensonnet intègre bien sûr la filiale et découvrira le Junior Belgian Rally Championship. Le Verviétois participera à 6 épreuves au volant de la nouvelle 208 Rally 4 et fera équipe avec Renaud Herman. Objectif : apprendre et progresser course après course. "Je suis conscient de l’extraordinaire opportunité qui m’est offerte. Pas question de précipiter les choses. Pour progresser, il n’y a pas 36 méthodes: c’est en emmagasinant les kilomètres que notre expérience se forgera au fil de la saison", décrit-il.

Enfin, fidèle à ses bonnes habitudes, le RNT continuera à détecter de jeunes talents et organisera un volant karting en 2020.