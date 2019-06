Magnus et Potty, respectivement vainqueur et troisième samedi, vivent un dimanche plus compliqué à Spa

Après les joies de la victoire et du podium dans la course de samedi, Gilles Magnus (Audi RS 3 LMS – Comtoyou Racing) et Maxime Potty (VW Golf GTI TCR – Team WRT) ont vécu une course 2 plus difficile ce dimanche à Spa-Francorchamps, pour le troisième rendez-vous du TCR Europe & Benelux.

Après son tout premier succès samedi dans la course 1, le pilote du RACB National Team Gilles Magnus a été contraint à l’abandon dans la course 2.

Parti dixième à cause du principe de la grille inversée (il avait signé la pole position samedi), Gilles Magnus rencontrait des difficultés pour remonter, pas aidé par une longue neutralisation après une sortie de piste. En lutte pour la huitième place, l’Anversois a abandonné dans le dernier tour après avoir été accroché par l’Audi de l’Uruguayen Santiago Urrutia (Audi RS 3 LMS – Team WRT).

Parti huitième, Maxime Potty n’a pas non plus su remonter et a navigué aux alentours de la septième place durant toute la course. Mais après avoir perdu les freins, un tête-à-queue dans le dernier tour l’a empêché de terminer dans le Top 10 et le pilote de l’équipe belge WRT termine finalement 23ème.

Le Français Julien Briché (Peugeot) l’a emporté devant son compatriote Jimmy Clairet (Peugeot) et le Slovaque Mat’o Homola (Hyundai) et en a profité pour s’emparer de la tête des deux championnats.