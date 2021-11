Lucas et Sacha Coenen, 2 jumeaux bruxellois qui cartonnent en motocross

Ils ont 14 ans. Ce sont de faux jumeaux mais "on fait tout ensemble, sauf dormir!" plaisante Sacha , le plus tête brûlé des deux! Il s'est blessé au poignet il y a quelques semaines, alors il supporte son frère Lucas qui enchaîne les victoires ( 4 dernières manches d'affilée) en championnat d'Europe EMX 125 cc. C'est l'antichambre du championnat du monde. Mêmes circuits que les stars du MX2 et MXGP, mais des manches plus courtes disputées la veille du Grand-Prix. Avec Jago Geerts et Liam Everts , ils représentent l'avenir du motocross belge !

"Moi je suis plus relax et je suis battant. Et sur la piste, quand je vois quelqu'un, je dois aller le chercher!" explique Lucas Coenen, le plus grand des deux jumeaux. Leur papa Raphaël est d'abord branché sport auto. C'est là que l'histoire commence.

"Avant, on faisait du karting avec papa et on ne pouvait pas rouler ensemble donc on a cherché un sport qu'on pouvait faire ensemble. La moto c'est vraiment chouette parce que c'est beaucoup d'adrénaline. On a commencé à 7 ans. On a commencé la moto ensemble et on s'est bien amusé!"

"Le problème de la Belgique, c'est son manque de circuits." Père et fils ont vite fait le tour de Hélécine, Genk, Olmen et Lommel. Pour évoluer, il faut sortir des frontières! Raphaël a un magasin de luminaires. Il peut s'absenter mercredi et samedi. Direction la Hollande! "Nous, on n'a jamais fait des courses en Belgique! On s'est directement dirigé vers la KNMV en Hollande parce que là le niveau jeune était très poussé, explique le papa Raphaël Coenen. A 9 ans, ils ont commencé la compétition. Et directement Lucas était champion de Hollande! L'année d'après, on est allé en Allemagne. Et après, nous sommes partis en France." Aujourd'hui, ils vivent dans le sud ouest, près d'Hossegor et du quartier général de leur équipe Bud Racing. "On a toujours une bonne météo, c'est plus facile pour s'entraîner!"

Les jumeaux ont immédiatement accroché avec le motocross. "On a commencé les courses, c'était trop bien parce qu'il y avait la concurrence, on était derrière la grille de départ, on pouvait doubler, on pouvait tout faire!" se souvient Lucas Coenen.