Lorenzo va quitter Ducati, Petrucci pour le remplacer

Dario Marchetti a annoncé au micro d'Eurosport que Danilo Petrucci avait signé aujourd'hui dans l'équipe officielle Ducati à la place de Jorge Lorenzo.

La fin de l'aventure entre Jorge Lorenzo et Ducati ne fait plus aucun doute. L'Espagnol va quitter le constructeur italien à la fin de la saison 2018. L'information a été assurée au micro d'Eurosport par Dario Marchetti, et pour cause : Danilo Petrucci aurait signé pour prendre sa place l'an prochain. La boucle est donc en train d'être bouclée chez les Rouges.

Danilo Petrucci affirmait depuis cet hiver qu'il avait une option pour intégrer l'équipe officielle Ducati s'il obtenait de meilleurs résultats que l'un des deux pilotes d'usine. Après cinq Grands Prix, c'est plus que jamais le cas : Petrucci est cinquième et meilleur pilote Ducati au classement devant son coéquipier Jack Miller. Andrea Dovizioso est relégué au neuvième rang, quand Jorge Lorenzo n'est classé que quatorzième.

Dans le reste des troupes Ducati, Jack Miller resterait chez Pramac mais disposerait de la troisième moto d'usine, actuellement entre les mains de Petrucci. Comme prévu depuis plusieurs semaines, Francesco Bagnaia – actuel leader du championnat du monde Moto2 – sera le coéquipier de l'Australien dans le box Pramac.

Quant à l'avenir de Lorenzo, les dernières informations l'établissent au guidon d'une Yamaha M1 satellite mais avec du matériel compétitif. Grâce au soutien de Petronas ? Chez Aspar ou Marc VDS ? Beaucoup de détails sont encore, sinon des rumeurs, inconnus. S'il ne sera (probablement) jamais champion du monde MotoGP avec Ducati, l'Espagnol a encore quatorze chances de briller et gagner au guidon de la Desmosedici. Demain, il partira deuxième du Grand Prix d'Italie.