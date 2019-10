Sébastien Loeb - © RTBF

Loeb: "Il ne faut pas s'endormir, Tänak n'est pas loin" - WRC - Rallye de Catalogne - 26/10/2019 En tête après la journée de vendredi, Sébastien Loeb a cédé la première place du général du Rallye de Catalogne à son équipier Thierry Neuville dans la matinée de samedi. "Vive la Belgique !", s’est exclamé le Français avec le sourire au micro d’Olivier Gaspard. Loeb compte désormais un retard de plus de 11.4s sur le pilote belge. "Thierry allait très vite. Je n’ai pas voulu prendre de gros risques dans les parties sales. Je ne voulais pas me mettre dehors tout simplement et lui était plus rapide dans ces parties-là. Pour l’instant, on tient cette deuxième place. Ce qui n’est pas facile."