Liam Everts : "Pas facile de porter ce nom !"

Ligny, petit village perdu dans le nord de la France. Cambrai n’est pas loin. C’est là que nous le retrouvons à l’entraînement. Liam . Le même prénom que le plus excentrique des frères Gallagher du groupe Oasis. Une référence musicale d’époque chère à son père Stefan Everts . Ligny donc, et Liam . Le soleil joue avec les nuages. La piste est avenante. Un serpentin de terre griffée à l’américaine, une invitation au plaisir à piloter. "On n’a guère plus de circuits pour s’entraîner en Belgique alors qu’on est la patrie du motocross, se désole Liam Everts ! Alors, on doit se déplacer à l’étranger." Voilà, c’est dit. Et c’est problématique. Même l’inaltérable piste de Lommel est menacée ! C’est dans ce contexte peu favorable que Liam Everts vient d’avoir 17 ans. Il est dans le bon timing. "Je suis actuellement quatrième du championnat d’Europe 250, mais je peux encore terminer troisième. Il reste six courses." Depuis le début de sa jeune carrière, Liam affronte des garçons plus âgés. Une politique sportive de la famille Everts . Le but n’est pas d’accumuler des titres dans les catégories rampes de lancement, mais de s’armer au mieux pour parvenir à tutoyer les sommets en championnat du monde dans un futur relativement proche.

Plutôt discret de nature, Liam fait partie de ces personnages qui préféreraient ne jamais être remarqués. Une vraie difficulté lorsqu’on s’appelle Everts ! Liam, une personnalité plus refermée que celle de son grand-père Harry, 4 fois champion du monde, ou de son père Stefan, 10 fois champion du monde. Une dynastie du cross au sein de laquelle il est en train de se faire un prénom. Et lorsqu’on lui demande si c’est aujourd’hui un peu plus facile qu’hier de porter ce nom, il répond : "Absolument pas ! Ce n’est pas facile de porter ce nom mais je fais avec. Le plus compliqué dans mon sport c’est de gérer le stress et les médias. Il y en a pas mal à cause de mon nom mais je dois composer avec. On ne doit rien attendre de moi. J’espère juste prendre du plaisir sur la moto et c’est bien ainsi !" Et lorsque je lui rappelle les titres de son papa et de son grand-papa (14 titres mondiaux) et que je lui demande s’il lui arrive de rêver, il m’interrompt : "Je ne suis pas un rêveur. Je suis un réaliste ! Bien sûr, j’aimerais devenir champion du monde, mais ce n’est pas encore pour maintenant. Je vais d’abord me concentrer sur la saison prochaine."