Lewis Hamilton : "Nos adversaires doivent sortir le grand jeu s'ils veulent se battre avec nous"

Bien qu’il reste neuf Grands Prix à disputer – GP de Belgique compris – la voie semble dégagée pour la sixième couronne mondiale de Lewis Hamilton. Avec soixante-huit points d’avance sur son équipier Bottas, il faudrait en effet une catastrophe pour empêcher le Britannique d’à nouveau triompher en fin de saison.

Pourtant, Hamilton n’arrive pas en terrain conquis sur l’anneau ardennais. Ses nombreux records semblent s’être arrêtés à la frontière, en témoignent ses trois "petites" victoires en douze participations sur le circuit de Spa-Francorchamps. Un désamour – relatif – qui ne devrait toutefois pas empêcher le pilote Mercedes d’endosser son costume d’épouvantail et de filer vers un nouveau titre.

Mais pas question de parler de victoire facile, comme il a tenu à le rappeler au micro de Gaëtan Vigneron. "Un championnat est tellement difficile à avoir… Mon Dieu, vous devez comprendre comment c’est difficile d’obtenir un titre. Lorsque vous comprenez ça, vous pourrez l’apprécier et vous direz c’est une énorme montagne. Vous savez, on travaille sur la voiture et je ne peux pas prédire ce qui peut arriver mais je reste incroyablement reconnaissant pour les opportunités que j’ai pu avoir. Il n’y a pas un moment où je ne me sentais pas prêt pour décrocher des titres. Je me concentre sur le fait de grandir, de m’améliorer et sur ce qu’on fait en équipe. Les gens doivent sortir le grand jeu s’ils veulent se battre avec nous !".

