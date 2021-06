Lewis Hamilton: "ce circuit est l'un des plus faciles pour dépasser!"

Monaco fut loin d'être une grande réussite. Dans quel état d'esprit Lewis Hamilton va-t-il aborder la prochaine course ce week-end à Bakou en Azebaïdjan?

"Oui c'est vrai Monaco fut un week-end vraiment difficile pour nous. Et ce n'est jamais facile de perdre et d'être moins performant. Après, ce fut un mélange intéressant d'émotions, de conversations, de travail, et d'implication de chacun pour espérons-le continuer à grandir ensemble. Donc je suis impatient de voir ce qui va se passer ce week-end!"

L'écurie Mercedes a toujours performante à Bakou. Lewis Hamilton s'attend cependant à un week-end compliqué. " Ce n'est pas un circuit évident, poursuit le champion du monde. Il y a souvent des incidents et la gestion de la température des pneumatiques est compliquée. Il fait très chaud ici. Il y a une multitude de raisons pour lesquelles on peut ne pas être bien comme à Monaco. C'est aussi une piste physiquement très éprouvante! Mais par le passé, on a toujours bien roulé ici. Donc j'espère que ce sera de nouveau le cas pour nous!"

La qualification sera moins cruciale qu'il y a quinze jours car partir en pole position est moins important qu'à Monaco?

"C'est toujours important bien sûr d'être devant en qualification mais ce circuit est l'un des plus faciles pour dépasser! On a toujours eu de belles courses ici. C'est un super circuit. Mais la position de départ restera primordiale"