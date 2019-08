Lewis Hamilton (bientôt) l'homme de tous les records

Lewis Hamilton n’est pas encore l’homme de tous les records en Formule 1, mais le Britannique s’en rapproche. Avec 81 victoires, une moyenne d’un succès tous les trois Grands Prix depuis le début de sa carrière, il ne pointe qu’à dix longueurs des 91 succès de Michael Schumacher.

L’écart est quasiment le même en ce qui concerne le nombre de podiums : 155 pour Schumi, 144 pour Lewis Hamilton. Ces deux records, il pourrait donc se les approprier dans les mois à venir. Les pole positions ? Cela fait bien longtemps qu’il en est le recordman. 87 à ce jour, c’est déjà 19 de plus que le Champion allemand. Lewis Hamilton est également le Numéro 1 au niveau des points inscrits : 3268 depuis ses débuts en 2007. Et en un peu plus de douze ans, il a parcouru près de 22000 kilomètres en tête d’un Grand Prix. Soit 4326 tours à la première place, là aussi, seul Schumi a fait mieux.

Avec ses sept titres mondiaux, Michael Schumacher est toujours, pour l’instant, le pilote le plus titré de tous les temps. Mais Lewis Hamilton et ses cinq couronnes ne comptent pas en rester là. S’il est sacré en fin d’année, le leader de l’équipe Mercedes reviendra à une longueur de Michael Schumacher. Il pourrait donc, pourquoi pas, déjà l’égaler en 2020 avant l’apparition de la nouvelle réglementation, qui pourrait redistribuer les cartes en 2021.