Les sportifs se confi(n)ent : Maxime Soulet respecte les consignes à la lettre

Il vit confiné chez lui depuis 15 jours entouré de sa compagne et de son fils James. Maxime Soulet, pilote officiel Bentley, a remporté les 12 heures de Bathurst au mois de janvier de cette année. C’est l’un des meilleures pilotes belges. Il ronge son frein à la maison : "Comme tout le monde, je reste chez moi la plupart du temps, je peux m’occuper de mon fils de 7 mois, je promène mon chien, fais du jogging et du vélo et je passe le moins souvent possible dans les grandes surfaces pour le ravitaillement. Je me lave les mains régulièrement et j’ai un flacon d’hydroalcool dans ma voiture."

"Je ne vois plus personne, ni mes parents ni mes frères et ni mes sœurs, je les contacte ainsi que mes amis par FaceTime. Je suis juste allé tondre la pelouse des grands-parents de ma compagne car ils sont trop âgés pour le faire".

"J’utilise le temps pour nettoyer à fond la maison ainsi que la terrasse et les vitres. C’est sûr que le temps est long, les courses me manquent mais je ne veux prendre aucun risque, je n’ai pas envie d’attraper cette salop… et mettre ma carrière de pilote en jeu. J’ai donc commandé un simulateur. Il doit venir d’Espagne donc c’est un peu compliqué pour le recevoir, mais j’espère qu’il arrivera la semaine prochaine".

"On a reçu hier un mail de l’organisateur du championnat Stéphane Ratel, il espère débuter la saison fin juillet avec les 24 heures de Francorchamps. Avec ou sans spectateurs, aucune idée et on est même pas sûr que le double tour d’horloge spadois pourra se dérouler à cette date.

Dans cette situation particulière je n’ai pas trop à me plaindre, c’est comme cela et on ne peut rien y faire.

Il n’y a qu’une chose à respecter : RESTER A LA MAISON. C’est capital pour enrayer cette saleté de virus."