Les Sportifs se confi(n)ent : Maxime Martin pas fan du simulateur, se plie aux règles du mieux qu'il peut

Vainqueur des 24 heures de Francorchamps en 2016, Maxime Martin vit le confinement, à Tervuren, comme nous tous. Pilote officiel Aston Martin, il reste tranquillement à la maison avec son épouse et ses deux enfants âgés de trois et deux ans : " C’est une période tout à fait particulière, terrible mais cela me permet de rester à la maison avec mon épouse. Tous les deux, on s’occupe des enfants. En général, je suis très souvent parti pour les courses et je vois donc beaucoup moins ma famille. Malgré les drames humains et économiques de cette situation, j’essaye d’en tirer le positif et de profiter un maximum d’être en famille. Cela n’arrivera sans doute plus jamais de cette manière après le confinement.

Bien sûr l’ambiance du paddock et les courses me manquent mais je n’ai pas trop à me plaindre. J’ai de la chance d’être en famille et d’avoir un jardin. En plus avec le beau temps qui arrive on passe du temps dehors.

J’essaie de garder la forme physique, je m’entraîne tous les jours. Le matin je fais beaucoup de cardios et l’après-midi, je vais courir en forêt ou bien je fais des sprints dans mon jardin. J’ai également un simulateur de course, mais c’est plus pour le fun, parfois je participe à des courses pour gagner de l’argent pour certaines œuvres caritatives. De vous à moi, je ne suis pas très bon sur simulateur.

Ma prochaine course devrait être les 24 heures de Francorchamps fin juillet, si elle se dispute. Le WEC devrait reprendre également à Spa début du mois d’août mais rien n’est confirmé pour le moment.

Nous vivons le confinement à fond, je fais les courses ménagères tous les dix jours et je porte toujours un masque dans les grandes surfaces. Nous allons également une fois par semaine en forêt avec les enfants. Je ne vois plus ma famille, on se contacte par skype, je fais aussi des apéros et barbecues avec mes potes par Face Time"

Depuis de longues années, Maxime Martin porte haut les couleurs belges sur les circuits des quatre coins du monde. Il a remporté des courses en DTM, en Blancpain séries, en WEC dans sa catégorie et c’est l’un des meilleurs pilotes sous la pluie.

Il ajoute : " Toute la terre se bat contre un ennemi invisible, il faut donc absolument respecter les règles de confinement et rester chez soi. Tout le monde doit jouer le jeu sinon on n’en sortira jamais. Alors je vous en supplie : restez à la maison."